iSport.ua
Русский Українська

"Он не дурак": Промоутер объяснил, при каких условиях Фьюри вернется в ринг

Фрэнк Уоррен оценил вероятность возобновления карьеры его клиентом.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальном возвращении в ринг.

По словам представителя британского боксера, его подопечный сам примет решение о возобновлении карьеры и сделает это, если будет понимать, что готов продолжать выступления.

Читай также: Фьюри внезапно вспомнил поражение от Усика, обвинив судей в предвзятости

"У Фьюри не такой уж и большой пробег. Он не дурак, он очень умный парень, он лучше нас с вами знает, сколько у него еще осталось в запасе.

Он боец, и если он решит, что нужно двигаться вперед и действовать, он это сделает. Он не глупец, который хватается за соломинку. Он будет драться, только если почувствует, что может это сделать", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, также промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет получить в случае возвращения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет "Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг "Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн
"Горжусь настроем и реакцией команды": Ребров подытожил октябрьские матчи отбора ЧМ-2026 "Горжусь настроем и реакцией команды": Ребров подытожил октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Он не дурак": Промоутер объяснил, при каких условиях Фьюри вернется в ринг
Европа00:30
Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн
Вчера, 23:55
ЧМ-202623:55
"Горжусь настроем и реакцией команды": Ребров подытожил октябрьские матчи отбора ЧМ-2026
Европа23:27
"Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм
Европа22:59
Женская команда Ворсклы завершила еврокубковый сезон
Европа22:28
Шевченко получил должность в ФИФА
Европа21:56
Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше
Киберспорт21:25
NaVi с победы стартовали на Thunderpick World Championship 2025
Европа21:10
Обнародован финальный список претендентов на награду Golden Boy-2025
ЧМ-202620:28
"Две стратегические игры": Ребров рассказал, что хочет увидеть в решающих матчах отбора ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK