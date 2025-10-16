"Он не дурак": Промоутер объяснил, при каких условиях Фьюри вернется в ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальном возвращении в ринг.

По словам представителя британского боксера, его подопечный сам примет решение о возобновлении карьеры и сделает это, если будет понимать, что готов продолжать выступления.

"У Фьюри не такой уж и большой пробег. Он не дурак, он очень умный парень, он лучше нас с вами знает, сколько у него еще осталось в запасе.

Он боец, и если он решит, что нужно двигаться вперед и действовать, он это сделает. Он не глупец, который хватается за соломинку. Он будет драться, только если почувствует, что может это сделать", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, также промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет получить в случае возвращения.

