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"Возвращаюсь, чтобы вернуть свое": Джойс обозначил цель на реванш с Чжилеем

Британский боксер серьезно настраивается на повторный бой с китайцем.
Сегодня, 16:58
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Джо Джойс поделился ожиданиями от реванша с обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Чжаном Чжилеем.

Британский боксер отметил, что намерен вернуться потерянный в первом поединке пояс.

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"Я возвращаюсь, чтобы вернуть свое. 23 сентября я все оставлю на ринге. Никаких компромиссов. Никакой недооценки соперника. Ничего, кроме победы.

В прошлый раз я потерял свой идеальный послужной список в профессионалах. Сложно с этим смириться. Но после того как пыль улеглась, все это сделает меня лучше. Я усвоил урок. Я готов. Я иду за всем", - приводит слова Джойса пресс-служба Queensberry Promotions.

Напомним, ранее было официально объявлено, что реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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