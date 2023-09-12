Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира
Мексиканец включил украинского чемпиона Александра Усика в список.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о том, кто достоин возглавить список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
По словам мексиканца, Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд и Александр Усик являются лучшими.
"Знаете, я думаю, что мы все заслуживаем первой строчки в рейтинге P4P. Я считаю, что ставить кого-то на вершину - это неуважительно.
У нас есть Иноуэ, Кроуфорд, Усик. Есть много отличных бойцов. Мне кажется, что мы все заслуживаем быть первым номером", - приводит Альвареса Bad Left Hook.
Ранее сообщалось, что Энди Руис включил Усика в список желанных соперников после срыва боя с Уайлдером.
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