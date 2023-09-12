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Энди Руис включил Усика в список желанных соперников после срыва боя с Уайлдером

Мексиканец хочет выйти в ринг со звездными боксерами.
Сегодня, 09:04
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что хочет получить большой поединок после срыва финального элиминатора по линии WBC против Деонтея Уайлдера.

По словам мексиканца, он хочет подраться с Александром Усиком, Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.

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"Я бы хотел встретиться с Усиком. Я хочу провести бой с Тайсоном Фьюри, а также желаю подраться с Энтони Джошуа - мы могли бы устроить трилогию. Из-за нашего боя мне хочется плакать. 

В реванше с Джошуа я все делал неправильно, я не готовился к поединку. Как я вообще продержался 12 раундов? Он мог легко меня нокаутировать. В этот раз, когда я снова заполучу корону и стану чемпионом мира в супертяжелом весе, я все сделаю правильно и сохраню титул", - приводит слова Руиса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Руис обратился к президенту WBC с просьбой провести бой с Фьюри.

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