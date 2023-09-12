Руис обратился к президенту WBC с просьбой провести бой с Фьюри

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что хочет провести поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам мексиканца, он сможет создать проблемы британскому чемпиону.

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"Я бы с удовольствием подрался с Тайсоном Фьюри в Мехико на стадионе "Ацтека". Маурисио Сулейман, пожалуйста, дай мне такую возможность. Предоставь мне этот шанс. У меня есть сильное предчувствие, что я имею большие шансы победить Тайсона Фьюри.

Он большой и неудобный, но я тоже такой. Я умный и быстрый, я так же неудобен. Поэтому лучше поверьте мне, что я могу выиграть этот бой. Я выиграю его, если получу эту возможность", - приводит слова Руиса Boxing Social.

Свой последний поединок мексиканец провел в сентябре прошлого года, когда победил единогласным решением судей Луиса Ортиса.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал следующего соперника Фьюри после боя с Нганну.

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