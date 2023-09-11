Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа

Видеоблогер Джейк Пол высказался о победе чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО).

По словам блогера, британец нанес спорный удар, однако украинец заслуженно выиграл.

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"Находясь на арене, казалось, что удары летят повсюду. Рефери со своей позиции увидел, что этот удар был ниже пояса. Люди должны это принять и двигаться дальше.

Усик был просто лучшим бойцом в тот вечер. Дюбуа нанес этот удар. Возможно, он и мог навредить Усику, но Александр просто был гораздо лучше. Лучший боец выиграл этот бой", - приводит слова Пола BS w/ Jake Paul.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр вернулся в Украину после боя с Дюбуа.

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