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Хантер: Усик притворялся, ведь мог проиграть досрочно

Американец считает, что Дюбуа нанес правильный удар в титульном поединке.
Сегодня, 18:25
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер высказался о спорном ударе Даниэля Дюбуа в бою против объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика.

По словам спортсмена, украинец приукрасил удар британца в пятом раунде, ведь был сильно потрясен.

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"Даниэль не нажал на педаль газа, не стоял на всех десяти пальцах и не пошел вперед. На его месте я бы сразу же бил по корпусу, по тому самому месту и позволил бы рефери сделать его работу. Это то, что ты должен делать как боец. Здесь применяется одно правило: пусть рефери исполняет свои обязанности.

Это просто игра. Усик понимал ситуацию, он притворялся. Он был потрясен. Возможно, Усик бы проиграл досрочно. Хотя я думаю, что он бы даже поднялся, если бы на него поднажали. Но он знал, что происходит, он понимал ситуацию. Мы все профессионалы. Вот что такое бои. Это тактика", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр вернулся в Украину после боя с Дюбуа.

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