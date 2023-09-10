"Я иду за тем, что принадлежит мне": Джойс надеется провести бой с Усиком в 2024 году

Джо Джойс уверен, что ему удастся провести бой в следующем году с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Александром Усиком, сообщает Sky Sports.

Чтобы получить право на бой с Александром, британец для начала должен победить в реванше Чжана Чжилея, чтобы выиграть титул временного чемпиона мира по версии WBO и стать обязательным претендентом на титул.украинца.

Если так все и произойдет, то для Джойса это будет еще один реванш: в 2013 году он уже дрался с Усиком в рамках Мировой серии бокса и проиграл единогласным решением судей.

Источник: Getty Images

"Таков план. Это сложно, ведь никогда не знаешь, что произойдет", — сказал Джойс. "В конце концов, я доберусь до цели. Я уверен в этом".

"Это вернет меня в список обязательных претендентов. WBO вызывается после турнира IBF, который будет следующим. Так что я могу получить свой шанс".

"Я иду, чтобы вернуть то, что принадлежит мне, и вернуть временный титул WBO, чтобы затем продолжить свой путь и стать чемпионом мира в супертяжелом весе".

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Напомним, что реванш между Джо Джойсом и Чжан Чжилеем состоится 23 сентября в Лондоне на Уэмбли.

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