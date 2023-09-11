Усик вернулся в Украину после боя с Дюбуа

Сейчас боксер находится во Львове.

Украинский боксер Александр Усик вернулся на Родину после поединка с Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве.

Об этом сам боксер сообщил в своем Instagram. Усик поделился фото на фоне Львовского оперного театра.

Отметим, что следующий соперник нашего супертяжеловеса пока неизвестен. Вероятнее всего, им станет обязательный претендент на пояс Филип Хргович, но возможно хорвата придется подождать, если удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что был опубликован текст апелляции Даниэля Дюбуа на результат боя с Усиком.

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