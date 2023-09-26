Менеджер Чжилея назвал соперника Чжана, если Фьюри договорится о бое с Усиком

Терри Лэйн, менеджер временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Чжана Чжилея, заявил, что китайский боксер может выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером.

По словам менеджера, если обладатель титула WBC Тайсон Фьюри решит драться с Александром Усиком, то Чжан нацелен на американца.

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"Мы бы с удовольствием подрались с Фьюри, но я верю, что дальше они попытаются организовать бой Тайсона против Усика. Через несколько недель мы увидим, смогут ли они устроить этот поединок. Если подраться с Фьюри не получится, то мы не будем сидеть и ждать.

Есть другие имена вроде Деонтея Уайлдера, так что трудно сказать. Но я думаю, что после реванша с Джо Джойсом есть Усик, Фьюри, Чжилей и все остальные супертяжеловесы. Однако Чжану уже 40 лет, он хочет драться с именитыми оппонентами вроде Уайлдера. Мы посмотрим, что произойдет", - сказал Лэйн сайту Sky Sports.

Ранее Фроч назвал единственного топового боксера, который согласится подраться с Чжилеем.

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