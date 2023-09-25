Фроч назвал единственного топового боксера, который согласится подраться с Чжилеем

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что среди всех лидеров супертяжелого веса только Деонтей Уайлдер может согласиться на бой против обладателя временного титула WBO Чжана Чжилея.

По словам эксперта, американец не испугается китайского боксера.

Читай также: "Уснет на канвасе": Чжилей дерзко обратился к Фьюри

"У нас есть Фьюри и Усик, между которыми вы можете разделить первое и второе место. У нас также есть Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Я не думаю, что кто-то из этой четверки действительно захочет добровольно выскочить против Чжилея.

Из всей четверки бой против Чжана понравится Деонтею Уайлдеру. Если говорить о том, что на каком-то этапе этот поединок состоится в Китае, то там за ним будут наблюдать 200 миллионов людей. Чжилей - национальный герой в Китае. Вы можете представить, что все эти люди будут смотреть бой и поддерживать его.

Уайлдер достаточно храбрый и хороший боец, чтобы принять этот вызов и выйти на ринг, считая, что он может победить. Он взрывной панчер. Уайлдер будет уверен, что сможет нокаутировать Чжилея, так что он, вероятно, согласится на этот бой", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Напомним, Чжилей в реванше Повторный триумф: Чжилей ярко уложил Джойса в реваншепобедил Джойса нокаутом в третьем раунде[[/lnk_local]].

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!