"Уснет на канвасе": Чжилей дерзко обратился к Фьюри
Китаец готов завладеть поясом "Цыганского короля".
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что намерен провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри..
Китайский боксер не сомневается, что нокаутирует соперника, если британец согласиться на бой.
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"Я не знаю, что Фьюри думает о моем выступлении. Я не хочу, чтобы он думал. Я хочу, чтобы он говорил.
Давай встретимся друг с другом на ринге. Если мы подеремся, то он уснет на канвасе", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Напомним, Чжилей ярко уложил Джойса в реванше.
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