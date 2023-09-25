"Уснет на канвасе": Чжилей дерзко обратился к Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что намерен провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри..

Китайский боксер не сомневается, что нокаутирует соперника, если британец согласиться на бой.

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"Я не знаю, что Фьюри думает о моем выступлении. Я не хочу, чтобы он думал. Я хочу, чтобы он говорил.

Давай встретимся друг с другом на ринге. Если мы подеремся, то он уснет на канвасе", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, Чжилей ярко уложил Джойса в реванше.

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