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Бывший спарринг-партнер Усика помогает Фьюри готовиться к бою с Нганну

Мартин Баколе опубликовал фото из тренировочного лагеря британского чемпиона.
Сегодня, 14:09
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (19-1, 14 KO) готовит обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) к предстоящему поединку против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В своем время конголезец также помогал в подготовке к боям чемпиону по версиям WBA, WBO и IBF Александру Усику и даже утверждал, что ему удавалось остановить украинца в спаррингах.

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Фото из тренировочного лагеря Фьюри Баколе опубликовал у себя в Instagram.

"Спарринг мирового класса", - подписал снимок боксер.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В андеркарде этого поединка Баколе встретится в ринге с Карлосом Такамом.

Ранее Нганну рассказал, чему научился у Майка Тайсона во время тренировок перед боем с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну Мартин Баколе

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