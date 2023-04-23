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Соперник украинца Шевадзуцкого вызвал на бой Усика

Мартин Баколе намерен подраться с топовыми боксерами своего дивизиона.
Сегодня, 10:18
Мартин Баколе / Instagram
Мартин Баколе / Instagram

Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над украинцем Игорем Шевадзуцким намерен далее драться с топовыми боксерами супертяжелоговеса.

По словам Баколе, он вызывает на бой Даниэля Дюбуа, Александра Усика, Деонтея Уайлдера или Диллиана Вайта.

"Я сделал громкое заявление. Я стал первым, кто остановил Игоря Шевадзуцкого. Я хочу драться с Диллианом Уайтом, Александром Усиком, Даниэлем Дюбуа.

Почему бы мне не подраться с Усиком? Почему бы мне не подраться с Деонтеем Уайлдером? Я вызываю этих людей, потому что знаю, что могу остановить их!" - заявил конголезец.

Напомним, у Баколе девятнадцать побед и одно поражение в двадцати поединках. 14 из 19 побед он добыл нокаутом.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Мартин Баколе

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