Шевадзуцкий потерпел первое поражение в профессиональной карьере

В Польше состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринге друг другу противостояли украинец Игорь Шевадзуцкий и конголезец Мартин Баколе.

Бой состоялся в формате десяти раундов. Стоит сказать, что для Шевадзуцкого это был первый подобный опыт в то время, как Баколе уже в девятый раз боксировал именно в таком формате.

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Именно конголезец и считался фаворитом в этом поединке и сразу же принялся оправдывать этот статус, пойдя в атаку с первых секунд поединка. Во втором раунде Шевадзуцкий побывал в нокдауне, однако, устоял до завершения трехминутки.

Впрочем, уже в следующем раунде бой был остановлен рефери, а победа присуждена Баколе. Таким образом, украинец потерпел первое поражение в карьере. Примечательно, что этот бой стал для Игоря первым против соперника с положительным соотношением побед и поражений.