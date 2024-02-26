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Шевадзуцкий победно вернулся в ринг после дебютного поражения в карьере

Украинский "Халк" вынудил соперника отказаться от продолжения боя.
Сегодня, 10:58
Игорь Шевадзуцкий / instagram.com/igor_shevadzutskiy
Игорь Шевадзуцкий / instagram.com/igor_shevadzutskiy

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 КО) одержал досрочную победу над Эдонисом Беришей (7-1, 6 КО) из Германии, закрыв тем самым первое поражение в карьере в предыдущем бою.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Black Wolves Fight Club в немецком Висбадене.

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Бой из запланированных шести раундов продлился всего два. Во второй трехминутке украинский боксер владел ощутимым преимуществом, наносил больше ударов и был точнее, после чего его немецкий соперник отказался выходить на третий раунд.

Для Бериши это поражение стало первым в карьере.

Напомним, что в предыдущем бою Шевадзуцкий впервые проиграл на профиринге, уступив Мартину Баколе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Шевадзуцкий

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