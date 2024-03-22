Украинец Шевадзуцкий может заменить травмированного Чарра в бою с Пулевым

Украинский боксер должен будет выйти в ринг против болгарина 30 марта.

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 KO) согласился выйти на коротком уведомлении на бой против Кубрата Пулева (30-3, 14 КО).

У болгарского боксера был запланирован поединок против Мануэля Чарра (34-4, 20 КО), но его соперник получил травму бицепса левой руки и был прооперирован.

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Как утверждает LuckyPunch.net, заменить немца в предстоящем бою должен украинец.

Поединок Шевадзуцкого и Пулева состоится 30 марта в столице Болгарии Софии, а бой болгарина с Чарром будет перенесен на сентябрь.

Напомним, что Шевадзуцкий только 25 февраля победно вернулся в ринг, одолев Эдониса Беришу и закрыв тем самым первое поражение в карьере в поединке против Мартина Баколе.

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