Украинец Шевадзуцкий может заменить травмированного Чарра в бою с Пулевым
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 KO) согласился выйти на коротком уведомлении на бой против Кубрата Пулева (30-3, 14 КО).
У болгарского боксера был запланирован поединок против Мануэля Чарра (34-4, 20 КО), но его соперник получил травму бицепса левой руки и был прооперирован.
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Как утверждает LuckyPunch.net, заменить немца в предстоящем бою должен украинец.
Поединок Шевадзуцкого и Пулева состоится 30 марта в столице Болгарии Софии, а бой болгарина с Чарром будет перенесен на сентябрь.
Напомним, что Шевадзуцкий только 25 февраля победно вернулся в ринг, одолев Эдониса Беришу и закрыв тем самым первое поражение в карьере в поединке против Мартина Баколе.
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