iSport.ua
Русский Українська

Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA

Он должен встретиться с чемпионом.
Сегодня, 09:28       Автор: Василий Войтюк
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Всемирная боксерская Ассоциация (WBA) определила британского боксера Мозеса Итаума обязательным претендентом на титул, которым владеет опытный Кубрат Пулев.

У Болгарина есть титул регулярного чемпиона организации и должен был защищать его в поединке против Майкла Гантера, но тот не сможет принять участие в поединке.

Поэтому WBA обязала договориться о поединке 44-летнего Пулева и 20-летнего Итаума в ближайшие 30 дней.

Ожидается, что чемпионский поединок пройдет в январе. Напомним, что Супер-чемпионом WBA является украинец Александр Усик.

Ранее сообщалось, что британский боксер Дерек Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубрат Пулев Мозес Итаума

Статьи по теме

Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара
Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика
Мозес Итаума объяснил, почему не торопится к чемпионскому бою Мозес Итаума объяснил, почему не торопится к чемпионскому бою
Экс-чемпион Тони Белью назвал преемника, который может остановить Усика Экс-чемпион Тони Белью назвал преемника, который может остановить Усика

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:22
B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships
Европа09:58
Криштиану установил новый рекорд
Бокс09:28
Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA
НБА08:59
Сборная США официально получила нового тренера
Киберспорт08:41
NaVi стартуют на Thunderpick: онлайн-трансляция матча
НХЛ08:26
НХЛ: Даллас и Каролина одержали легкие победы
Шахматы07:59
Шахматы: украинцы стали чемпионами Европы, украинки завоевали "серебро"
Другие страны07:24
Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико
Киберспорт01:40
NaVi после двух побед проиграли в третьем матче на BLAST Slam IV
ЧМ-202601:30
Чемпионат мира-2026: Англия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Катар и Саудовская Аравия пополнили список участников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK