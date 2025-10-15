Итаума стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона WBA

Он должен встретиться с чемпионом.

Всемирная боксерская Ассоциация (WBA) определила британского боксера Мозеса Итаума обязательным претендентом на титул, которым владеет опытный Кубрат Пулев.

У Болгарина есть титул регулярного чемпиона организации и должен был защищать его в поединке против Майкла Гантера, но тот не сможет принять участие в поединке.

Поэтому WBA обязала договориться о поединке 44-летнего Пулева и 20-летнего Итаума в ближайшие 30 дней.

Ожидается, что чемпионский поединок пройдет в январе. Напомним, что Супер-чемпионом WBA является украинец Александр Усик.

Ранее сообщалось, что британский боксер Дерек Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!