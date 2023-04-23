Дэвис нокаутировал Гарсию, нанеся тому первое поражение в карьере

Джервонта не только испортил рекорд своему сопернику, но и также улучшил свой личный, утвердив себя в статусе суперзвезды.

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Лас-Вегасе, штат Невада, на T-Mobile Арене состоялся бой между двумя непобедимыми бойцами - на ринге сошлись Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) и Райан Гарсия (23-1, 19 КО).

Дэвис владел преимуществом на протяжении большей части поединка. Во втором раунде "Танк" даже отправил своего оппонента в нокдаун. Но, как оказалось, это была всего лишь репетиция.

RINGSIDE VIEW: Floyd Mayweather reacts to Gervonta Davis dropping Ryan Garcia in RD2 🤑 #DavisGarcia | #Boxingpic.twitter.com/VhUjV3WOdT — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 23, 2023

В седьмом раунде Джервонта нанес Райану удар в корпус, с которым, казалось, Гарсия справился. Он продолжил бой, но после попытки нанести удар Дэвису, Гарсия резко встал на колено, а по лицу можно было прочитать, что он испытывает боль.

Источник: Getty Images

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Гарсия был в сознании, но не в состоянии подняться на ноги. В итоге судья отсчитал 10 раз, после чего завершил бой, победителем которого стал Дэвис.

Райан Гарсия потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а Джервонта Дэвис улучшил свой рекорд до 29-0, утвердив себя в статусе суперзвезды бокса.