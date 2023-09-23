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Промоутер Джошуа озвучил основную проблему в организации боя с Уайлдером

Поединок все же может состояться, но есть важный нерешенный момент.
Сегодня, 14:04
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился последней информацией о бое против еще одного бывшего обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя британского боксера, у них есть предложение об организации этого поединка, но пока существует неопределенность по поводу сроков его проведения.

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"У меня одно имя на уме - Деонтей Уайлдер. Вчера у меня состоялся хороший разговор с Шелли Финкелем. Мы хотим устроить это бой. Мы получили предложение, как и команда Деонтея Уайлдера. На данный момент мы не можем двигаться дальше. Могу сказать, что у нас есть и другие предложения. Мы может провести этот бой в другом месте.

Да, мы хотим, чтобы он прошел на Ближнем Востоке, но должны понимать, когда состоится этот поединок. Первоначально он был запланирован на январь, теперь идут разговоры о феврале или марте. Поэтому вопрос о декабрьском бое остается открытым. Могу сказать, что сейчас мы сконцентрированы только на одном имени - Деонтей Уайлдер", - приводит слова Хирна DAZN.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа оптимистично настроен по поводу боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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