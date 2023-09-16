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"Хотим сделать это": Промоутер Джошуа оптимистично настроен по поводу боя с Уайлдером

Команды боксеров заинтересованы в организации поединка.
Сегодня, 16:35
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о бое против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя британского боксера, стороны заинтересованы в проведении поединка, но пока существует неопределенность со стороны потенциальных организаторов из Саудовской Аравии, из-за чего они могут рассмотреть альтернативные варианты.

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"После встречи с Эй Джейем в среду и короткой беседы с Шелли Финкелем, мы пришли к выводу, что хотим сделать этот бой. Этот поединок является одним из двух лучших противостояний в мировом боксе. Поэтому мы не собираемся ограничиваться только Саудовской Аравией или Ближним Востоком. Этот бой с оплатой за просмотры будет иметь успех, как в Лас-Вегасе, так и на Уэмбли.

Так что сейчас мое задание, найти альтернативные варианта, пока ждем новостей с Саудовской Аравии. Посмотрим, возможен ли этот бой в январе. Если будет похоже, что его хотят перенести на более поздний срок, тогда Джошуа будет драться в конце года", - приводит слова Хирна RingNews24.

Ранее промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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