Фьюри на заметку: Нганну легким толчком разнес вдребезги дверь в магазине

Камерунский боец случайно стал виновником неприятного инцидента, не разобравшись - на себя или от себя.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну по неосторожности разбил стеклянную входную дверь в магазине.

Камерунский боец сейчас готовится в Лас-Вегасе к своему ближайшему боксерскому поединку против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и во время прогулки по городу решил зайти в одно из торговых заведений.

Нганну хотел открыть входную дверь магазина, толкнул ее, но она не поддалась, попробовал еще раз – безрезультатно, а после третьей попытки стекло разлетелось вдребезги к удивлению ошеломленного спортсмена.

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Оказывается, дверь нужно было отрывать на себя, чем уже после случившегося воспользовался боец. Камерунец зашел в магазин, где к нему выбежал разъяренный владелец.

Тем не менее инцидент удалось быстро урегулировать. Нганну оплатил владельцу магазина нанесенный ущерб, и они даже сделали совместное фото, пишет The Sun.

Источник: The Sun

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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