Промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением, сколько заработает чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри за поединок с экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну и объединительный бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам главы компании Matchroom Boxing, гонорары камерунца и украинца будут составлять 30 миллионов долларов, а для британца сумма будет значительно большей.

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"Что я думаю о будущих гонорарах Фьюри? В одном интервью говорят 100 миллионов долларов, в другом - 200 миллионов долларов. Я бы сказал, что он заработает более 100 миллионов на Нганну и Усике.

Вероятнее всего, гонорары будут распределены так: 30 миллионов Нганну и 70 миллионов Фьюри, 30 миллионов Усику и 80 миллионов Фьюри. Но я слышал, что есть пункт о реванше, так что Тайсон заработает еще.

Представьте себе, если бы я сказал вам: "Вы получите сумму Х за первый бой и гарантированно сумму Х за второй". Вы бы сказали: "Черт возьми, я могу это сделать".

Если вы Фьюри, вам на всякий случай нужен реванш с Нганну, особенно если саудовцы предлагают ему кучу денег. Почему нет? Это не значит, что у толстого и постаревшего на вид Фьюри есть амбиции бороться с убийцами в дивизионе, которые воспользуются его плохим физическим состоянием, отсутствием активности и возрастом. На данный момент Фьюри просто ищет легких денег во время прощального тура перед пенсией", - приводит слова Хирна Boxing Scene со ссылкой на IFL TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе.

Напомним, ранее промоутер Фьюри также рассказал, сколько тот заработает за бои против Нганну и Усика.

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