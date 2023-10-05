Усик и Фьюри заранее договорились о проведении реванша
Любители бокса, возможно, смогут увидеть сразу два поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Как сообщает издание ESPN, украинец и британец сразу прописали в договоренности возможность проведения реванша. Опцию может активировать проигравший боксер.
Стоит сказать, что в какие сроки должен будет пройти второй поединок не уточняется.
При этом, если реванш таки состоится, то боксеры не будут биться за пояс IBF, ведь организация обязала победителя противостояния Усик - Фьюри подраться в своем следующем поединке с обязательным предентом Филипом Хрговичем, и если этого не случится, то Александр или Тайсон автоматически лишаться звания чемпиона мира по версии IBF.
Напомним, ранее промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться первый бой.
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