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Усик и Фьюри заранее договорились о проведении реванша

В то же время, если это случится победитель первого поединка потеряет один из поясов.
Вчера, 22:53
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Любители бокса, возможно, смогут увидеть сразу два поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как сообщает издание ESPN, украинец и британец сразу прописали в договоренности возможность проведения реванша. Опцию может активировать проигравший боксер.

Стоит сказать, что в какие сроки должен будет пройти второй поединок не уточняется.

При этом, если реванш таки состоится, то боксеры не будут биться за пояс IBF, ведь организация обязала победителя противостояния Усик - Фьюри подраться в своем следующем поединке с обязательным предентом Филипом Хрговичем, и если этого не случится, то Александр или Тайсон автоматически лишаться звания чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, ранее промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться первый бой.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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