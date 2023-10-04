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Промоутер Фьюри сообщил, когда состоится бой Усика и Тайсона

Боб Арум отметил особенность поединка в Саудовской Аравии.
Сегодня, 19:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум высказался о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам специалиста, титульный поединок пройдет до Рамадана.

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"Дата зависит, прежде всего, от состояния Фьюри после боя с Нганну. Если Тайсон избежит травм и рассечений, дату рано или поздно объявят. Но это будет зимой. Это будет зимой и обязательно перед Рамаданом (начнется 10 марта и продлится до 9 апреля - прим.).

Соглашение с саудовцами, Уорреном и нами состоит в том, что они прислушиваются к нашим советам, но они вкладывают деньги. И если они вкладывают деньги, они вправе назвать дату, время и все остальное. Я не очень в восторге от времени объявления. Но опять же они знают больше, чем я, о том, что происходит в королевстве и т.д., поэтому мы соглашаемся с этим", - приводит слова специалиста Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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