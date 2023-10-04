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Хргович намерен подать в суд на Усика

Хорватский боксер хочет провести бой с украинцем.
Сегодня, 18:13
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Ниссе Зауэрланд, промоутер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам промоутера, команда хорватского боксера рассматривает возможность начать судебный процесс, ведь именно Филип должен стать следующим соперником украинца.

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"Невероятно, практически неуважительно в отношении Нганну, который должен провести 10-раундовый бой с Тайсоном. У нас есть позиция. Я не могу ее слишком много здесь обсуждать. Мы консультируемся касательно определенного судебного процесса, поскольку с момента боя против Чжана Чжилея в августе прошлого года мы просто ждем обязательной защиты.

Мы устроили бой против Дэмси Маккина, чтобы сохранить позицию в рейтинге и статус обязательного претендента. Я понимаю, что все хотят увидеть бой Фьюри - Усик. Но если кто-то говорит, что Хргович не заслуживает этот бой, то он ведь занимает это положение. Вы хотите, чтобы парень ждал полтора года? Он теряет большой заработок на пике карьеры. Это просто не очень этично", - приводит слова специалиста Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Джошуа выступил с неожиданными обвинениями в адрес Фьюри.

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