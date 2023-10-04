"Уклоняется от боя со мной": Джошуа выступил с неожиданными обвинениями в адрес Фьюри

Британец недоволен, что соотечественник дерется с Нганну и согласовал поединок с Усиком.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на то, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри, помимо боя с Фрэнсисом Нганну, уже подписал контракт на объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению британского боксера, таким образом его соотечественник избегает встречи в ринге с ним.

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"Сейчас нам нужно все сбалансировать, потому что Фьюри уклоняется от боя со мной. Не могу сказать наверняка, что он избегает меня, но сейчас Тайсон ведет себя как утка. Это факт, который нельзя отрицать", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе.

Ранее промоутер рассказал, сколько Фьюри заработает за бои против Нганну и Усика.

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