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Промоутер Джошуа: Поединок Усика и Фьюри не самый крупный в боксе

Эдди Хирн выделил потенциальный бой соотечественников.
Сегодня, 07:24
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о поединке за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усика.

Специалист считает, что бой Фьюри с Энтони Джошуа стал бы самым большим событием, которое можно организовать на сегодняшний день.

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"Это не самый крупный бой в боксе. Фьюри против Энтони намного масштабней поединок. Просто когда дерутся две звезды, коммерческие гиганты, то это всегда более значительное событие.

Усик - не мировая звезда, но он объединительный чемпион в супертяжелом весе. Так что это масштабное событие. Первый поединок за бесспорный титул со времен Леннокса Льюиса", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Беллью назвал соперника, который может победить Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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