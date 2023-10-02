Усик: Жду следующего танца

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заявил, что хочет скорее провести свой следующий бой.

"Никогда не останавливайся. Жду следующего танца", - написал Усик в Instagram, добавив видео.

Напомним, Усик и Фьюри подписали контракт на бой, который может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для украинца перед боем с британцем.

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