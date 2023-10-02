Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри

Британец считает, что украинцу нужно оказаться в ринг с соотечественником.

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что обладателю титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику в преддверии поединка против Тайсона Фьюри нужно пригласить в свой лагерь Владимира Кличко.

По словам эксперта, украинцу нужно проводить тренировочные бои с высокими бойцами.

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"Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен кто-то ростом как минимум два метра. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнером для Усика. Это боец мирового класса, который может устроить тебе тяжелый спарринг и при этом обладает нужным ростом и размахом рук.

Больше нет таких хороших боксеров, как Фьюри. На самом деле никто не сравнится с ним в плане габаритов и веса, так что нельзя скопировать Фьюри", - приводит слова Фроча Dazn.

Ранее Беллью назвал соперника, который может победить Усика.

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