Беллью назвал соперника, который может победить Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал объявление поединка между боксерами супертяжелого веса Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, "Цыганский король" единственный, кто может одолеть украинца.

Читай также: Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри

"Если они договорились, то огромное уважение обоим лагерям. Кажется, что это правда. Одна команда все время определенно хотела этого боя а другая избегала его и делала все возможное, чтобы его не устраивать. Но теперь поединок состоится, и я отдаю должное им обоим. Пусть победит сильнейший.

Фьюри заработает 200 миллионов долларов? Удачи ему. Если это правда, то он молодец. Трудно сказать, кто победит. Но я всегда говорил, что победить Александра Усика могут только габариты. Тем не менее я все еще думаю, что он достаточно хорош", - сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер сообщил, может ли апелляция Дюбуа помешать бою Усика с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!