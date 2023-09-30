Промоутер сообщил, может ли апелляция Дюбуа помешать бою Усика с Фьюри

Команда поверженного украинцем британца все еще надеется на успех своего протеста.

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, рассказал, может ли их апелляция на результат боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком повлиять на уже согласованный поединок украинца с еще одним его клиентом обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, команда проигравшего британского боксера все еще надеется на успех своего протеста, но даже в таком случае это не помешает организации боя за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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"На данный момент мы ждем, когда WBA ответит нам, чего они еще не сделали. Я надеюсь, что мы добьемся успеха в том, к чему стремимся. Тогда мы окажемся в положении, когда Даниэль снова получит возможность подраться с Усиком. Однако это не помешает поединку Фьюри - Усик", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что поединок Усика с Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

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