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Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри

Боксер поставит на украинского чемпиона в титульном поединке.
Сегодня, 17:52
Артем Далакян / instagram.com/artem.dalakyan
Артем Далакян / instagram.com/artem.dalakyan

Чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) поделился мнением о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам украинца, его соотечественник победит, ведь лучше владеет своими навыками.

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"Конечно, я поставлю на Александра Усика. Для Украины, это очень нужно. Надо завоевать последний пояс WBC, который есть у Тайсона Фьюри. Надеюсь, что он будет у Усика.

То же самое и у других спортсменов. В нашей стране сейчас идет война, и мы должны по-максимуму делать так, чтобы о нашей стране многие говорили, и мы привозили только победу в Украину.

Александр очень хорошо чувствует дистанцию, у него прекрасные ноги и большое количество ударов. Думаю, что именно этим он и замотает Тайсона Фьюри. За счет этого Усик выиграет", - рассказал Далакян в интервью XSPORT.

Ранее промоутер рассказал, сколько Фьюри заработает за бои против Нганну и Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Артем Далакян

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