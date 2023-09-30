"Он непредсказуем": Бывший чемпион усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится

Крис Алгиери считает, что британец еще может поменять свою позицию.

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о бое обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, этот поединок еще может сорваться, поскольку в случае с британским боксером невозможно быть уверенным ни в чем.

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"Я не готов забирать обратно свои слова по поводу этого боя. Я не думал, что этот поединок состоится. Я не думаю, что Тайсон Фьюри подерется против любого топ-претендента в полноценном поединке в супертяжелом весе.

Опять же, я не готов забрать свои слова обратно. Я не считаю, что этот поединок непременно состоится. Но если вы что-то и можете сказать о Тайсоне Фьюри, так это то, что он непредсказуем. Единственное, что с ним можно предсказать - это его непредсказуемость. Этот парень на ходу меняет свое мнение. Я не знаю. Я все равно думаю, что мы не увидим их бой", - сказал Алгиери в комментарии ProBox TV.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько Фьюри заработает за бои против Нганну и Усика.

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