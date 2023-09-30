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"Не состоится": Экс-чемпион мира сделал неожиданное предположение по поводу боя Усик - Фьюри

Шон Портер не верит, что поединок украинца и британца станет реальностью.
Сегодня, 17:21
Шон Портер / Getty Images
Шон Портер / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мнением об объединительном бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что этот поединок все же не состоится, несмотря подписание сторонами контрактов.

"Этот бой не состоится. Я хотел бы его увидеть. Но я верю, что Тайсон Фьюри проложил себе путь к статусу суперзвезды. В этом положении у него есть возможность выбирать, с кем драться. Я не думаю, что есть какие-нибудь шансы в мире на то, что он выберет себе в соперники Усика".

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"Сейчас Фьюри дерется с разными парнями и провозглашает свое превосходство в качестве элитного супертяжеловеса чуть ли не всех времен. Мне кажется, что это определено. Я думаю, что Фьюри нацелен на суперзвездные бои.

Бой с Фрэнсисом Нганну - это не боксерский, а мировой поединок. Это бой, который удовлетворит мир, привлечет больше внимания к тому, кто любит, чтобы за ним наблюдали. Я имею в виду Тайсона Фьюри. Его бой с Александром Усиком не принесет столько же внимания и славы. Несмотря на анонс этого боя, я не думаю, что мы увидим, как они коснутся перчатками в центре ринга и будут боксировать", - сказал Портер в комментарии ProBox TV.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько Фьюри заработает за бои против Нганну и Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Шон Портер

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