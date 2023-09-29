Усик и Фьюри определят первого абсолютного чемпиона супертяжелого веса в 21 веке

При этом бесспорный лидер дивизиона будет владеть четырьмя поясами.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри договорились о проведении боя за звание абсолюта.

Победитель этого поединка станет первым бесспорным чемпионом в хэвивейте после Леннокса Льюиса в 1999 году. Однако тогда у легендарного британца было три титула - WBC, WBA и IBF.

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Теперь же Усик или Фьюри будет первым обладателем четырех поясов, ведь титул WBO стал обязательным для статуса абсолютного чемпиона только с 2007 года.

The Tyson Fury vs Oleksandr Usyk winner will be boxing's first undisputed heavyweight world champion since Lennox Lewis in 1999. — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023

Напомним, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

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