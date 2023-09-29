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Промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком

Британский и украинский чемпионы договорились о встрече в ринге.
Сегодня, 19:48
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик должен подраться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее стало известно, что стороны подписали контракт на поединок, но, как сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен, точная дата боя будет объявлена позже.

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Представитель Фьюри заявил, что официально бой с Усиком анонсируют после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

Предварительно сообщалось, что украинец и британец могут встретиться в ринге 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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