Промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком

Британский и украинский чемпионы договорились о встрече в ринге.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик должен подраться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее стало известно, что стороны подписали контракт на поединок, но, как сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен, точная дата боя будет объявлена позже.

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Представитель Фьюри заявил, что официально бой с Усиком анонсируют после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

Frank Warren has stated that the Tyson Fury vs Oleksandr Usyk date will be officially announced after Fury vs Francis Ngannou on Oct 28th. [@talkSPORT] — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023

Предварительно сообщалось, что украинец и британец могут встретиться в ринге 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком.

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