Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком
Украинец и британец поборются за звание бесспорного чемпиона в дивизионе.
Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подерется с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Ранее авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил, что стороны подписали контракт на бой, что подтвердил британский боксер.
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Об этом "Цыганский король" объявил в своих соцсетях.
"Бой за звание абсолюта Фьюри - Усик. Подписано", - гласит анонс.
September 29, 2023
Сообщалось, что поединок может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком.
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