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Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком

Украинец и британец поборются за звание бесспорного чемпиона в дивизионе.
Сегодня, 18:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подерется с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил, что стороны подписали контракт на бой, что подтвердил британский боксер.

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Об этом "Цыганский король" объявил в своих соцсетях.

"Бой за звание абсолюта Фьюри - Усик. Подписано", - гласит анонс.

Сообщалось, что поединок может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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