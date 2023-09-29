Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком

Украинец и британец поборются за звание бесспорного чемпиона в дивизионе.

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подерется с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил, что стороны подписали контракт на бой, что подтвердил британский боксер.

Читай также: Усик и Фьюри подписали контракт на бой - источник

Об этом "Цыганский король" объявил в своих соцсетях.

"Бой за звание абсолюта Фьюри - Усик. Подписано", - гласит анонс.

Сообщалось, что поединок может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!