Усик и Фьюри подписали контракт на бой - источник

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик все же встретится в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер со ссылкой на несколько источников.

Читай также: Усик, Джошуа или Джонс: Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться

По его информации, команды соперников смогли прийти к согласию по поводу поединка за звание абсолюта и подписали контракт на бой.

Ожидается, что украинец и британец подерутся 23 декабря в Саудовской Аравии. Или также в качестве сроков проведения поединка рассматривается январь следующего года.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk have signed contracts for an undisputed heavyweight championship fight in Saudi Arabia, multiple sources told ESPN.



Fight could take place Dec. 23 or sometime in January, sources said. Fury first meets Francis Ngannou on Oct. 28 in Saudi Arabia. pic.twitter.com/iVCSZ64Tsv