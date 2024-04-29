"Следующий в очереди": Промоутер заявил о желании Паркера встретиться с победителем боя Усик - Фьюри

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер не против встретиться в ринге с победителем боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Промоутер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс отметил, что его подопечный хотел бы получить полноценный титульный поединок, но пока не уверен, будет ли это возможным.

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"Боксеры говорят, что будут драться с кем угодно, и в случае с Джозефом это правда. Он хотел бы попасть в кард боев в Саудовской Аравии в сентябре или октябре, и с кем бы его ни попросили, он будет драться.

Другой момент заключается в том, что он временный чемпион WBO, обязательный претендент и следующий в очереди. Каждый боксер желает драться за титул чемпиона мира. Джозеф, конечно, хотел бы сразиться с победителем боя Усика и Фьюри, но это не обязательно означает, что так сразу произойдет", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее Чжан Чжилей сообщил, когда состоится реванш с Джозефом Паркером.

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