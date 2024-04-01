Паркер комично вызвал на реванш Уайта

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) вызвал на бой британца Диллиана Вайта (30-3, 20 КО).

Представитель Новой Зеландии записал видео под песню Back for good британской поп-рок-группы Take That.

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"Я хочу, чтобы ты вернулся навсегда, Диллиан Уайт. Если нет, я двигаюсь дальше", - написал Паркер.

I want you back for good Dillian Whyte 🥊 If not, I’m moving on ✌🏼



🎥🎞️: @kerryrusselltv pic.twitter.com/ExTlu2wlwc — Joseph Parker (@joeboxerparker) April 1, 2024

Напомним, в июле 2018 года Уайт победил решением судей.

В своем последнем поединке Паркер выиграл у Чжилея (8 марта) раздельным решением. Диллиан, в свою очередь, досрочно победил Кристиана Хаммера (18 марта).

Ранее сообщалось, что Шевадзуцкий дал бой Кубрату Пулеву, но проиграл.

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