Шевадзуцкий дал бой Кубрату Пулеву, но проиграл
В Болгарии состоялся вечер бокса, главным противостоянием которого был поединок между бывшим претендентом на звание чемпиона мира Кубратом Пулевым и украинцем Игорем Шевадзуцким (11-2, 9 КО).
Наш соотечественник принял поединок всего за неделю до даты боя, но все равно смог достойно показать себя против звездного оппонента и провести с ним всю дистанцию.
Тем не менее, победить Шевадзуцкий не смог и судьи отдали очень уверенный выигрыш именно болгарину – у всех троих на карточках был счет 117-111.
Для нашего 34-летнего боксера это было второе в карьере поражение и впервые он уступил решение судей.
Отметим, что также сегодня другой боксер - Сергей Богачук - стал временным чемпионом мира!
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