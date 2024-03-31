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"Можно привести аргументы в пользу обоих": Уайт сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Британский боксер оценил шансы соперников.
Сегодня, 19:18
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт поделился мыслями о бое чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер отметил, что ему сложно определить фаворита поединка, и считает, что шансы соперников равны.

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"Я затрудняюсь сделать прогноз на этот бой. Очень сложно выбрать. Можно привести аргументы в пользу обоих парней, и это 50 на 50. Дело в том, кто больше хочет этого, и кто делает правильные вещи на тренировках.

Фьюри просыпается для настоящих боев. Он не будет готовиться к Усику так же, как к Нганну. Это видно по тому, что он был в форме, когда бой с Усиком был перенесен", - цитирует Уайта Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Диллиан Уайт

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"Можно привести аргументы в пользу обоих": Уайт сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
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