Чжилей сообщил, когда состоится реванш с Паркером

Китаец во второй раз выйдет в ринг против своего обидчика.

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о своем будущем.

По словам спортсмена из Китая, он планирует провести реванш против Джозефа Паркера.

Читай также: "Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика

"Перед боем мы прописали пункт о реванше. Как временному чемпиону Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе мне был гарантирован реванш в случае моего поражения. Если бы я победил, то реванша не было бы. Реванш состоится в конце этого года. Мы усердно работаем над тем, чтобы устроить этот поединок в Китае.

Есть определенные сложности в процессе организации, но мы работаем упорно. Если топовый титульный поединок состоится в Китае, это станет источником вдохновения для китайских боксеров и фанатов бокса", – сказал Чжилей в интервью CGTN.

Напомним, Паркер одолел Чжилея решением судей.

Ранее Джойс отреагировал на информацию о бое с Чисорой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!