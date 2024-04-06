Чжилей сообщил, когда состоится реванш с Паркером
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о своем будущем.
По словам спортсмена из Китая, он планирует провести реванш против Джозефа Паркера.
Читай также: "Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика
"Перед боем мы прописали пункт о реванше. Как временному чемпиону Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе мне был гарантирован реванш в случае моего поражения. Если бы я победил, то реванша не было бы. Реванш состоится в конце этого года. Мы усердно работаем над тем, чтобы устроить этот поединок в Китае.
Есть определенные сложности в процессе организации, но мы работаем упорно. Если топовый титульный поединок состоится в Китае, это станет источником вдохновения для китайских боксеров и фанатов бокса", – сказал Чжилей в интервью CGTN.
Напомним, Паркер одолел Чжилея решением судей.
Ранее Джойс отреагировал на информацию о бое с Чисорой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!