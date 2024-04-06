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Чжилей сообщил, когда состоится реванш с Паркером

Китаец во второй раз выйдет в ринг против своего обидчика.
Сегодня, 13:56
Джозеф Паркер и Чжан Чжилей / Getty Images
Джозеф Паркер и Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о своем будущем.

По словам спортсмена из Китая, он планирует провести реванш против Джозефа Паркера.

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"Перед боем мы прописали пункт о реванше. Как временному чемпиону Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе мне был гарантирован реванш в случае моего поражения. Если бы я победил, то реванша не было бы. Реванш состоится в конце этого года. Мы усердно работаем над тем, чтобы устроить этот поединок в Китае.

Есть определенные сложности в процессе организации, но мы работаем упорно. Если топовый титульный поединок состоится в Китае, это станет источником вдохновения для китайских боксеров и фанатов бокса", – сказал Чжилей в интервью CGTN.

Напомним, Паркер одолел Чжилея решением судей.

Ранее Джойс отреагировал на информацию о бое с Чисорой.

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