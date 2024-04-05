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Джойс отреагировал на информацию о бое с Чисорой

Британец оценил вероятность встречи с соперником, который в свое время отказался от поединка.
Сегодня, 14:55
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс прокомментировал слухи о том, что он может провести бой против соотечественника Дерека Чисоры.

По его словам, он не против подобного поединка, но пока конкретики в этом вопросе нет.

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"Я сейчас хочу вернуться и одержать красивую победу, а затем провести большой бой. Дерек Чисора вполне подходит для этого. У парня громкое имя, которое было бы неплохо добавить в свой список. Я хотел драться с Чисорой в начале своей карьеры, но он отказался. Дерек даже сказал мне в лицо, что не хочет драться со мной. Конечно, если бы он тогда проиграл, то не смог бы получить большие поединки.

Пока официально ничего подтвердить не могу, но есть несколько громких имен. Было бы хорошо выйти и подраться с такими известными бойцами, как Дерек Чисора, но моя команда не принимала никаких предложений. Я верю в свои способности. Если мы будем драться, я нокаутирую его", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Ранее промоутер Джозефа Паркера оценил вероятность реванша с Джо Джойсом.

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Джойс отреагировал на информацию о бое с Чисорой
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