Чисора сообщил, кто может стать его следующим соперником

Британца заинтересовало предложение, но пока он не со всем согласен.

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора рассказал, что получил предложение от промоутера Фрэнка Уоррена, представляющего интересы Джо Джойса, по поводу возможного боя.

Тем не менее, по словам боксера, пока его не устраивают условия поединка, хотя этот вариант ему и интересен.

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"Фрэнк Уоррен обратился ко мне по поводу Джо Джойса. Меня это интересует, но я не хочу этого тогда, когда они этого хотят. Они хотят, чтобы это произошло в конце года", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джозефа Паркера оценил вероятность реванша с Джо Джойсом.

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