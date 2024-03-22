Промоутер Паркера оценил вероятность реванша с Джойсом

Британец уже предлагал новозеландцу второй раз встретиться в ринге.

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о потенциальном реванше с Джо Джойсом.

По его словам, прежде всего, они должны провести повторный бой против Чжана Чжилея, но не исключает, что ситуация может измениться.

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"Контракт рассчитан на бой-реванш с Чжаном Чжилеем, но все может измениться, если все согласятся на реванш с Джо Джойсом. Если бы был лучший вариант, мы бы рассмотрели его, если бы все были согласны. Эти вопросы должны обсуждаться.

Джозеф сказал мне, что он хочет драться с лучшими в мире, что он хочет драться с соперниками, которые стоят выше его по рейтингу. Он хочет драться с Энтони Джошуа и Александром Усиком, но нужно быть терпеливым и использовать свои возможности, чтобы ничего не упустить", - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Напомним, что в сентябре 2022 года Джойс победил нокаутом Паркера и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе, который позже потерял, дважды уступив Чжилею.

Ранее Джойс озвучил имена желаемых соперников после победного возвращения в ринг.

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