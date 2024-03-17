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Джойс озвучил имена желаемых соперников после победного возвращения в ринг

Британский боксер поделился планами на ближайшее будущее.
Сегодня, 14:26
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс после победы над Кэшом Али рассказал, кого би хотел получить в соперники.

Британский боксер перечислил несколько вариантов, с кем бы мог разделить ринг.

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"Я готов подраться с любым, с тем, кто будет доступен. Безусловно, было бы круто провести реванш с Джозефом Паркером. Возможно, подраться с Диллианом Уайтом или Деонтеем Уайлдером. Можно встретиться с Энтони Джошуа.

Я готов ко всем. Я одержал свою первую победу в этом году, так что я снова готов участвовать в захватывающих поединках", - сказал Джойс в комментарии Boxing King Media.

Ранее Джойс обратился к Паркеру с предложением провести реванш.

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