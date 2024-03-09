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Джойс обратился к Паркеру с предложением провести реванш

Британец готов снова подраться с новозеландцем после его второго поединка с Чжилеем.
Сегодня, 15:59
Джозеф Паркер и Джо Джойс / Getty Images
Джозеф Паркер и Джо Джойс / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался о победе Джозефа Паркера над Чжаном Чжилеем.

Британский боксер предложил новозеландцу устроить реванш после того, как тот проведет предусмотренный контрактом второй бой с китайцем.

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"Отличная работа, Джозеф. Побей Чжилея снова и давай устроим реванш", - написал Джойс в сети Х.

В сентябре 2022 года Джойс победил нокаутом Паркера и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе, который позже потерял, дважды уступив Чжилею.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Чжилей.

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