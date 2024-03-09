Паркер - Чжилей: лучшие моменты боя - видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) одержал победу в бою с обладателем временного пояса WBO Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 КО).

Поединок состоялся в рамках боксерского шоу, которое было организовано в ночь с 8 на 9 марта на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Паркер по ходу противостояния дважды оказывался в нокдауне в третьем и восьмом раундах, но в итоге одолел китайца по очкам. Судьи отдали победу новозеландскому боксеру со счетом 113-113, 114-112 и 115-111.

Смотрите видео лучших моментов боя Паркер - Чжилей:

На ISPORT также доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну

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